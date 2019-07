Barella: “Sono stra-convinto del progetto Inter, è il club migliore per me”

Non solo Conte, anche Nicolò Barella ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole tra l’Inter e il Manchester United. Ecco le sue dichiarazioni: “Le sensazioni sono buonissime, l’Inter mi ha voluto fortemente e cercherò di ripagare la fiducia. Ho raggiunto i compagni un po’ più tardi e cercherò di raggiungere il 100% il prima possibile. Io sono stra-convinto del progetto dell’Inter, è il club migliore per me con un grande allenatore, sono ambizioso e voglio migliorare. Gli allenamenti sono molto duri ma saranno utili nel tempo. Sto cercando di rimettermi al passo con gli altri, il mister ci chiede tanto e noi dobbiamo dare tanto”.

Foto: Twitter ufficiale Inter