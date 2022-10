Barella: “Siamo sulla strada giusta. Gol? Faccio sempre quel movimento”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, ha così commentato la vittoria casalinga per 3-0 contro la Sampdoria: “Le partite si vincono facendo gol. Ultimamente ne stiamo facendo tanti, non dobbiamo subirne come stasera e siamo sulla strada giusta. Gol? I ragazzi sanno che faccio quel movimento. Bastoni è bravissimo non solo in quel lancio e lo ringrazio“. Poi ha proseguito parlando di Romelu Lukaku: “Gli ho detto a battuta che in quel modo si stoppa il pallone. Con Romelu c’è un bellissimo rapporto. Sono andato ad abbracciare i ragazzi in panchina, che lavorano sempre al massimo”.

Foto: Instagram Inter