Barella: “Siamo l’Inter e oggi vogliamo riprenderci i punti persi col Parma”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato dopo poco prima della gara contro il Brescia ai microfoni di InterTV: “Siamo dispiaciuti per la gara col Parma, perché abbiamo lasciato dei punti in casa davanti ai nostri tifosi. Oggi vogliamo subito riprenderci, perché siamo l’Inter. Una partita ogni due giorni? Ci siamo allenati tanto, siamo pronti. Chiunque contro l’Inter gioca col coltello tra i denti, ma sarà una partita difficile per entrambe perché il coltello tra i denti ce l’avremo anche noi”.

Foto: Inter sito ufficiale