Barella, sempre più Inter. Incontro con il Cagliari

Ora è chiaro a tutti, Nicolò Barella è un obiettivo prioritario per l’Inter. L’inseguimento che dura da un anno, ieri vi abbiamo raccontato il nostro dossier, adesso aggiungiamo le immagini Sportitalia di un incontro milanese con il Cagliari rappresentato dal direttore sportivo Carli, mentre per l’Inter c’erano Ausilio e Baccin. Si parte da una base cash di circa 35 milioni, va individuata qualche contropartita tecnica tra Dimarco, Bastoni, Colidio, Sebastiano Esposito o qualche possibile sorpresa. Ma questi sono dettagli, Barella sempre più in orbita Inter è la cosa che conta di più.