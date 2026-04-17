Barella: “Scudetto? Vogliamo riscattare la scorsa stagione. Felice per Josep Martinez”

17/04/2026 | 23:28:10

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “L’anno scorso è stata una stagione difficile, che ci ha insegnato tanto. E in questo momento abbiamo bisogno di vincere. Che si sia ricreato questo ambiente era fondamentale”.

Barella poi dedica un pensiero al compagno di squadra Josep Martinez, tornato in campo in campionato dopo diversi mesi “Voglio fare i complimenti a Pepo perché dopo quel che gli è successo non è facile. Abbiamo cercato di aiutarlo, lui è sempre stato disponibile con noi. Si merita questa partita”.

Foto: sito Inter