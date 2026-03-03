Barella ritrova il Como, dieci anni fa lo lanciò in Serie B: “Quell’esperienza mi diede la scossa”

03/03/2026 | 11:32:28

Barella ritrova il Como, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Il centrocampista, ai tempi di proprietà del Cagliari, venne girato in prestito ai lombardi quando aveva solamente 17 anni, nel 2016. Un’esperienza che si rivelò importante: “Stavo sbagliando l’approccio al lavoro, quell’esperienza mi diede la scossa” disse in una vecchia intervista riportata da La Gazzetta dello sport. Stagione che si concluse con la retrocessione in Serie C, era la prima esperienza di Nicolò lontano dalla sua Sardegna, poi nel 2019 sarebbe arrivata l’Inter: dopo sette stagioni, Barella è ancora un perno dei nerazzurri.

