Barella: “Reazione da squadra super. Nel primo tempo il Como ci ha messo in grande difficoltà”

12/04/2026 | 23:19:03

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha commentato a Dazn il successo in rimonta contro il Como.

Queste le sue parole: “Vittoria incredibile. Potevamo farlo con un po’ meno di tensione, ma il Como è una grande squadra. Dimostrazione che siamo una squadra forte, non è finito niente”.

Arrabbiato dopo il 2-0? “Sono situazioni di gara, è il mio modo di essere. Ci sta anche venire qua e soffrire, ma oggi la reazione è stata da squadra super e che ha ancora fame”.

Scudetto? “Aspettiamo ancora un po’ dai. Venire qua sarebbe stato difficile, abbiamo vinto questa ma ce ne sono ancora altre. E’ tutto nelle nostre mani, cercheremo di andare così fino alla fine”.

Foto: sito Inter