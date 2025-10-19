Barella, quelle parole su Chivu valgono più di tanti acquisti top

19/10/2025 | 18:52:54

La consapevolezza di fare un mercato importante, due attaccanti veri (Bonny e Pio Esposito) come scorta a Lautaro Martinez e Thuram, la vera svolta rispetto alla scorsa stagione. Ma ci sono parole che valgono più di tanti acquisti top, quelle di Barella su Chivu, la celebrazione di chi era stato accolto con tanta – troppa – diffidenza. Dopo l’impresa in casa della Roma, il centrocampista nerazzurro ha esaltato la presenza di Chivu con alcune frasi significative: “È stato un grande esempio per noi, considerato che in carriera ha vissuto delusioni e vittorie. Nessuno meglio di lui avrebbe potuto aiutarci in questa rinascita”. È come se Barella avesse certificato l’acquisto più importante del mercato Inter: un allenatore che è entrato nella testa, sbloccando e rasserenando chi non aveva smaltito la delusione dell’ultima finale Champions. Parole che valgono come l’acquisto di un attaccante da 20 gol a stagione, proprio perché il feeling con l’allenatore è da sempre la base essenziale per collezionare vittorie e trofei.

Foto: Instagram Azzurri.

English version