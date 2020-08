Barella: “Possiamo giocarcela con tutti. Conte ci ha dato la mentalità”

Nicolò Barella dopo la vittoria di ieri sull’Atalanta, ha parlato ai microfoni di InterTV. Queste le parole del centrocampista dell’Inter: “Il mister ci ha inculcato una mentalità vincente, quindi dispiace essere arrivati secondi nonostante si tratti di un grande traguardo. Questa era una partita importante contro una squadra che ha fatto una grandissima stagione. L’Atalanta ha qualità: in ogni momento può far gol e riaprire la partita. Oggi però abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi: il mister vuole questo. È stata una grande prestazione di squadra, l’abbiamo preparata bene e ci siamo regalati questa vittoria che ci meritavamo. Pagelle non ne do, però penso che sia stata una stagione positiva perche abbiamo fatto un grande campionato e il mister ci ha inculcato una mentalità vincente. Per me sono contento, ho dato tutto quello che avevo e sono felice di questo. Noi come squadra abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, il primo anno ci stanno degli errori. Siamo l’Inter e dobbiamo abituarci a vincere”.

Foto: profilo twitter Inter