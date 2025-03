Barella per Thuram, l’Inter conduce 1-0 sul Feyenoord all’intervallo

L’Inter conduce per 1-0 sul Feyenoord al termine della prima frazione di gioco. La gara si apre con la fiammata di Osman che, dopo appena 3′, prova a sorprendere Martinez sul proprio palo, ma lo spagnolo è attento e devia in angolo. Il Feyenoord sembra essere più in controllo della gara, con i nerazzurri che si difendono con ordine. E, dopo lo squillo di Acerbi al 35′, gli uomini di Simone Inzaghi trovano la rete dell’1-0 con Marcus Thuram. Azione sulla destra, Dumfries appoggia per Barella che – di prima intenzione – pennella un grande cross che pesca il centravanti francese all’interno dell’area che insacca al volo.

Foto: Instagram Thuram