Barella: “Paghiamo degli errori, dobbiamo guardarci in faccia. Pio e Bonny hanno avuto la febbre”

31/10/2026 | 23:10:22

Barella ha parlato così a Sky dopo la sconfitta nel derby: “Sicuramente paghiamo degli errori. A parte la punizione che è un bel gol. L’approccio è una cosa che al momento non ci sta riuscendo al meglio, per non dire male. Dobbiamo crescere in questo, farci un esame e migliorare. Poi quando magari troviamo un gol e ci sblocchiamo, dominiamo la partita. Siamo un po’ altalenanti nelle prestazioni nei derby: dobbiamo guardarci in faccia, a prescindere, è campionato e ogni partita vale 3 punti. Sicuramente eravamo in emergenza, Bonny ha avuto la febbre e anche Pio in settimana ce l’aveva”.

foto x inter