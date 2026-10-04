Barella: “Non ho più la brillantezza che avevo a 23 anni. In Nazionale devo recuperare qualche gol”

04/10/2026 | 19:21:15

Le parole di Nicolò Barella in conferenza stampa: “Non sono vecchio, ma ho un po’ di partite sulle gambe e ho dovuto imparare a gestire meglio il mio corpo. Giocando 70 partite all’anno non ho più la brillantezza che avevo a 23 anni ma guardando le statistiche sono sempre uno di quelli che corre di più. L’unica cosa è che in Nazionale devo recuperare qualche gol, sono indietro da quel punto di vista. Uno dei pregi del mister è quello di far vivere con serenità noi giocatori. In questi anni abbiamo vissuto esperienze pesanti e non positive, soprattutto io, Donnarumma e Bastoni. Io non titolare? L’Italia non è Barella”.

foto x inter