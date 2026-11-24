Barella: “Non accetto il disfattismo attorno all’Inter. In questo momento in 5 minuti rischiamo di pagarla cara”

24/11/2026 | 15:39:45

Nicolò Barella presenta la sfida contro lo Stoccarda, in programma mercoledì a San Siro alle 21:00. Le parole in conferenza stampa.

Sulle difficoltà incontrate contro l’Atalanta. “Da quando sono all’Inter ho sempre avuto giocatori forti, con più o meno personalità, ma nel grande spogliatoio si amalgama tutto questo. Questo è uno spogliatoio bellissimo, fatto di grandissimi ragazzi, ma a volte certe situazioni dovevamo gestirle meglio, in campo scendiamo noi. E’ una responsabilità che abbiamo, ci siamo parlati perché siamo adulti e giocatori di esperienza. Se avessimo la soluzione sul tavolo, sarebbe molto facile. Non sono preoccupato. Siamo una squadra di grandissimi giocatori, quando guardo la panchina c’è sempre qualcuno di veramente forte o che merita di giocare. I cambi non sono un problema. Tutti i giocatori che entrano hanno sempre aggiunto qualcosa alla squadra, non è stato così in tutti gli anni da quando sono all’Inter. Vedo il bicchiere mezzo pieno”.

Sulle differenze di giudizio: “Non accetto il disfattismo che c’è verso l’Inter ogni volta che succede qualcosa di inatteso. Bisogna avere un equilibrio, pensare che i ragazzi che vanno in campo hanno un acciacco o un po’ di stanchezza. Gli errori si fanno, siamo umani. Questo è il calcio, lo conoscete e seguite da anni. Ogni volta l’Inter diventa prima la più scarsa e poi la più forte, serve equilibrio”.

Sull’appagamento: “Non deve esistere. L’ultima squadra che ha vinto due scudetti di fila è stata la Juventus, l’obiettivo di riconfermarci ce l’abbiamo. Da quando sono all’Inter non è mai successo, non può non essere uno stimolo. Abbiamo anche altre competizioni, dobbiamo rispettarle e dare il 100% per fare il nostro meglio”.

Sulla percezione del pericolo: “Se contro il Como siamo centrati al 100% è difficile per tutti. In questo momento ci bastano anche 5’ per pagarla cara… magari in altri momenti della stagione anche con 20’ in meno non la pagheremo”.

Foto: Instagram Barella