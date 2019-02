Ancora poche ore e poi alla Sardegna Arena andrà in scena il primo anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Da una parte il Cagliari e dell’altra l’Inter, ma soprattutto assisteremo all’incrocio tra Nicolò Barella e Radja Nainggolan. Due centrocampisti per certi versi simili e per altri diversi. Il Ninja torna sull’isola da ex di turno visto il suo importante trascorso in rossoblu dal 2010 al 2014 (137 presenze, 7 marcature personali e 6 assist), un’esperienza che gli ha permesso di compiere il grande salto prima di approdare alla Roma e poi, durante la scorsa estate, all’Inter. Un avvio a rilento, qualche infortunio di troppo, ma attualmente il belga indossa le vesti del vero valore aggiunto all’interno dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Barella, invece, sta confermando quanto già di buono aveva fatto vedere durante la scorsa stagione e il club nerazzurro – come più volte ribadito in esclusiva – gli ha già puntato i fari addosso da tempo. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni, probabilmente ora è anche leggermente diminuito, e a giugno l’Inter tornerà alla carica con prepotenza per anticipare l’agguerrita concorrenza. A unire ulteriormente i due forti specialisti della zona nevralgica è Alessandro Beltrami, agente che assiste entrambi. Pertanto, domani sera saranno avversari e in futuro potrebbero ritrovarsi uno affianco all’altro. Barella-Nainggolan, lo strano incrocio tra due “fratelli” per ora… lontani.

Foto: Cagliari e Inter Twitter