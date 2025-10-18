Barella: “L’Inter è sempre stata forte. Chivu la persona adatta per il nostro percorso di rinascita”

18/10/2025 | 23:20:13

Nicolò Barella ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Inter, l’analisi del centrocampista nerazzurro: “Vincere all’Olimpico non è facile. Complimenti alla Roma perché è difficile vincere qua ma abbiamo mostrato di essere un’ottima squadra. Sicuramente nel secondo tempo siamo calati, anche per gli impegni nelle Nazionali, ma serviva sbloccarla e prendere fiducia. Abbiamo creato anche altre occasioni. Ci prendiamo quello che ci ha dato questa partita, nelle difficoltà e nelle cose fatte bene. Sono dell’idea che l’Inter è sempre stata forte anche nei momenti difficili. Ci sono state delle delusioni: la testa fa tanto, non sono solo piedi nel calcio. Avevamo bisogno di fiducia e ritrovarci. Chivu è stato un esempio: ha avuto nella sua carriera anche delle delusioni oltre alle vittorie e chi meglio di lui ci poteva aiutare nel nostro percorso di rinascita se così si può chiamare”.

FOTO: X Inter