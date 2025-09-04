Barella: “Le ultime gestioni? Abbiamo vissuto difficoltà. Con Gattuso stiamo ritrovando la voglia di stare insieme”

04/09/2025 | 20:00:50

Alla vigilia della sfida tra Italia ed Estonia, il centrocampista azzurro Nicolò Barella ha parlato ai microfoni della stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sicuramente son tante le cose che non hanno funzionato, perché nelle ultime due gestioni abbiamo avuto delle difficoltà, nell’ultimo periodo di mister Mancini e il periodo di Spalletti. Ritrovarci è la cosa più importante, seguire il mister che ci ha fatto lavorare tanto bene, ci ha dato fiducia e serenità. Dovremo ripagarlo con prestazioni e qualità che abbiamo sempre avuto, ma che abbiamo fatto un po’ fatica a portare in campo nell’ultimo periodo”. Sul possibile duo di centrocampo Barella-Tonali: “Non sappiamo chi giocherà, ma se dovessi giocare con Sandro, sarà sicuramente un piacere, come con gli altri. Dobbiamo trovare coesione tra di noi, quello che ci ha sempre rappresentato. Ha tanta esperienza il mister, ha alzato qualcosa con la Nazionale, di importante. Ci sta facendo ritrovare la voglia di stare insieme e domani vogliamo vincere, cercando di vincere con più di un gol di scarto, perché la differenza reti è importante. Ritrovare fame, voglia e orgoglio, oltre alla voglia di divertirci”.

Foto: Instagram Azzurri