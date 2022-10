Barella, Lautaro e Gosens all’89’, doppio Lewandowski e pari al 92’. Inter, è un 3-3 che pesa. Espulso Inzaghi

Primo tempo ben interpretato dai nerazzurri nei primi 20-25 minuti, con una traversa di Dzeko e alcune conclusioni pericolose dalle parti di ter Stegen, bravo in diverse circostanze.

Poi il Barça è salito di tono, accelerando nel finale e creando prima i presuppisti per il gol e poi trovandolo al 41′ con Dembelé che ha fatto esplodere il Camp Nou, dopo una grande azione di Pedri sulla destra.

Barcellona avanti 1-0 all’intervallo, ma gara apertissima. E infatti nella ripresa, grande approccio dell’Inter. Al 50′, straordinario pareggio di Barella, con una girata da grande centravanti di sinistro, a battere ter Stegen. Al 63′, l’Inter ribalta la gara e zittisce il Camp Nou e lo fa con Lautaro Martinez, con il ritorno al gol dell’argentino dopo un mese e mezzo.

Barcellona annichilito, che sbanda, ter Stegen salva i catalani da un clamoroso tracollo. Allora ci pensa Lewandowski, con un po’ di fortuna, a 10′ dalla fine a pareggiare la gara e a dare una carica finale ai catalani.

All’89’ su contropiede, Gosens insacca il 3-2 per l’Inter che sembra annichilire il Barcellona. I catalani però non mollano e nel 2′ minuto di recupero pareggiano sul 3-3, con la doppietta di Lewandoeski. Assalto finale dei catalani. Al 94′, Asllani fallisce un semplice gol per il nuovo vantaggio Inter. Ma finisce 3-3, pareggio d’oro per l’Inter, che ora si avvicina alla qualificazione agli ottavi di finale, basterebbe una vittoria con il Viktoria Plzen.

