Barella: “La vittoria con la Juve è stata la svolta. Europeo? Mi farò trovare pronto”

Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, ha parlato così a Sky Sport in vista delle ultime partite di campionato, con il primo matchpoint Scudetto già in questo fine settimana: “Sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire, è stato un anno particolare. Ma l’obiettivo va davanti a tutti. Era lo stesso anche l’anno scorso ma non ce l’abbiamo fatta, ci ha permesso però di migliorare in questa stagione.

Ci hanno accusato di essere difensivi ma siamo una squadra quadrata con la sua identità. Siamo organizzati e davanti abbiamo giocatori che possono risolvere le partite.

Conte un martello? È così dal primo giorno e lo sarà sempre. Interpreteremo quello che vuole allo stesso modo sempre. Mi sento molto più sicuro dei miei mezzi adesso, so gestirmi meglio e a sfruttare le occasioni, senza foga. Allenarmi con i campioni mi ha aiutato molto, ho imparato tanto.

Vorrei la qualità e l’eleganza di Eriksen, può mettere il pallone dove vuole. Brozovic si preoccupa invece di farci giocare bene. Cerchiamo di mettere in campo quello che ci chiede il mister, Lukaku e Lautaro ci fanno giocare bene, io metto il pallone là e loro sono bravi a fare gol. La rete che ho fatto con la Juve è stata la più emozionante. Quella partita ci ha fatto scattare qualcosa e ci ha fatto capire di essere forti. Aver fatto gol è stato importante.

Se Mancini mi convocherà per l’Europeo mi farò trovare pronto, siamo un grande gruppo, il mister è stato bravo. Siamo pronti”.