Barella: “La finale di Champions è un sogno che si realizza”

Nicolo Barella durante il Media Day ha risposto così alle domande dei giornalisti. Ecco le sue parole: “È un sogno che si è realizzato, ora dobbiamo portare quel sogno ad un livello superiore per cercare di vincere la coppa. Questa società mi ha accolto alla grande, in questi anni abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questo e ora dobbiamo godercelo”.

La finale di Europa League del 2020 vi fa da lezione?: “Certo, come si dice le sconfitte insegnano più delle vittorie. Poi ovviamente fanno male, ma da lì abbiamo iniziato a vincere. Stiamo riportando l’Inter dove merita di stare, la vittoria della Champions sarebbe la ciliegina sulla torta”.

Foto: Instagram Inter