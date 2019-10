Barella: “Juve? Ci giocheremo la partita alla pari. Vogliamo colmare il gap”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, parla alla vigilia della sfida contro la Juventus sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Partita alla pari? Sì. La Juve ha in più solo l’esperienza, il fatto di conoscersi da più tempo come gruppo. Ma il mister ci ha chiesto da subito cose ben delineate e noi le stiamo mettendo in pratica, ecco perché dico che siamo alla pari. La Juve ha vinto il campionato con 21 punti di vantaggio lo scorso anno: vogliamo colmare il gap, vedremo alla fine se ci saremo riusciti”.

Foto: Inter Twitter