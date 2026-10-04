Barella: “Io in panchina? E’ uno sport di squadra, non il tennis. Guardare i Mondiali da casa non è stato facile”

04/10/2026 | 19:49:28

Le parole di Nicolò Barella in conferenza stampa: “Sicuramente negli ultimi anni ho sempre giocato titolare, soprattutto nelle partite importanti. Ma questo è uno sport di squadra, non è tennis. Quando inizi la tua carriera in Nazionale vincendo un Europeo e poi per due volte non vai ai Mondiali ti senti responsabile di quello che succede, le critiche arrivano ma devi trovare forza. Quella notte non è stata facile, così come guardare il Mondiale da casa. Ma nella vita però le cose vanno affrontate a testa alta”.

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