Esclusiva: Barella-Inter, formula confermata. Le cifre…

Formula confermata: prestito con obbligo di riscatto. In questo modo Inter e Cagliari troveranno la definitiva quadratura per il trasferimento di Nicolò Barella in nerazzurra, dopo un’attesa durata quasi… 13 mesi. Ieri sera c’è stata una cena con il presidente Steven Zhang, è stato deciso di accettare la formula che prevede un prestito oneroso da 10 milioni, più un riscatto obbligatorio da 30 più bonus. Questa settimana è importante per definire i dettagli, in modo da permettere all’Inter di mantenere la promessa, ovvero fare salire la prossima settimana anche Barella sull’aereo che porterà i nerazzurri in Cina.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro