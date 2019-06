Barella, il vantaggio dell’Inter è sempre incolmabile

Nicolò Barella all’Inter non è più una notizia. Il gioiello del Cagliari è da tempo un promesso sposo dei nerazzurri, un inseguimento che dura da un anno, come ampiamente raccontato con dovizia di dettagli. Anche nelle ultime ore ci sono stati contatti e incontri tra le parti, con la volontà di trovare la giusta quadratura e chiudere l’operazione. Ricordiamo che si lavora su una valutazione del cartellino di circa 50 milioni: si parte da una base cash di 35-36, vanno individuate le giuste contropartite tra Dimarco, Bastoni, Colidio, Gavioli, Sebastiano Esposito o qualche possibile sorpresa. Al Cagliari piace sempre Pinamonti, mentre la pista Eder è difficile a causa dell’alto ingaggio dell’attaccante attualmente in forza allo Jiangsu. Ma questi sono dettagli, quello che conta è che il vantaggio dell’Inter per Barella è sempre più incolmabile. Non resta che attendere i prossimi passaggi per un’operazione annunciata da quasi un anno.

Foto: sito ufficiale Cagliari