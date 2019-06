Barella ha scelto da mesi, ora aspetta le ultime mosse Inter. In coppia con Sensi…

Nicolò Barella all’Inter non è più una notizia. Il gioiello del Cagliari è da tempo un promesso sposo dei nerazzurri, un inseguimento che dura da un anno, come ampiamente raccontato con dovizia di dettagli. Il classe ’97 ha scelto da mesi, dando la sua totale disponibilità all’Inter e rispedendo al mittente le altre offerte pervenute. Ora il centrocampista aspetta le ultime mosse del club di Suning, che vuole trovare la giusta quadratura e chiudere l’operazione con il Cagliari a stretto giro di posta. Barella che in nerazzurro potrebbe giocare in coppia con Stefano Sensi: dal sondaggio serio, vero concreto, alla svolta degli ultimi giorni. Il Sassuolo ha scelto, il club nerazzurro anche, in contropartita uno o due giovani (dettagli). Sensi è la soluzione italiana che piace anche ad Antonio Conte, il Milan si era defilato e l’Inter (che aveva già incontrato il Sassuolo la settimana scorsa) ha ormai chiuso la pratica sulla base di un’operazione da 25 milioni, come vi abbiamo riferito. Barella più Sensi: non resta che attendere i prossimi passaggi, per un’Inter targata Conte sempre più italiana.

Foto: Twitter Cagliari – Twitter VivoAzzurro