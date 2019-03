Barella: “Grandissima vittoria, è questa la strada giusta. Su Nainggolan e il rigore sbagliato…”

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, ha parlato dopo il successo contro l’Inter per 2-1 ai microfoni di Sky Sport: “Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ci siamo ripresi dal momento difficile. Uno step che ci serve. Siamo un bel gruppo, diamo sempre il massimo. A volte non lo abbiamo dimostrato, ma questa è la strada giusta. Ma non ci dobbiamo adagiare, dobbiamo continuare così. La sfida con Nainggolan? Siamo amici, ma in campo si lotta e non ci sono amici. Sempre un piacere affrontarlo. Il rigore? Voglio dimenticare, abbiamo vinto. Ero fuori equilibrio e l’ho sbagliato”.

Foto: Cagliari Twitter