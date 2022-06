Con un tiro potente e preciso, piacevolmente terminato all’incrocio, ha portato l’Italia in vantaggio contro l’Ungheria. Nicolò Barella ha ribadito il proprio status da goleador della Nazionale, dato che, come sottolineato da Opta, nessuno ha segnato più reti del centrocampista in tutte le competizioni durante la gestione Mancini (otto, così come Belotti e Immobile).

Foto: Twitter Azzurri