Barella: “Gara difficile, ma a Napoli ce la giocheremo. Pronti a ripartire al massimo”

Queste le dichiarazioni di Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, dopo il ko in Coppa Italia contro il Napoli: “Tutte le partite vanno giocate al massimo, per vincere – ha detto ai microfoni di Inter Tv -. Quella di oggi è stata una gara molto particolare: il Napoli aspettava i nostri errori per ripartire, poi loro l’hanno sbloccata ed è stata difficile. Al San Paolo servirà un’Inter ancor più migliorata: ce la giocheremo, come sempre. La vittoria nel derby è stata voluta, bella. Anche oggi volevamo vincere: c’è stato uno stop, ma siamo pronti a ripartire al massimo. Ci sono tante partite da affrontare, ma noi vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni”, ha concluso Barella.

Foto: sito ufficiale Inter