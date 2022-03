Barella: “E’ stato un periodo non facile, spero di averlo superato. Campionato aperto, anche la Juve è in corsa”

Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, ha parlato a Sky dopo la netta vittoria contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Era un periodo un po’ strano per me. Non girava solo la gamba ma le giocate non uscivano e le idee non venivano. Spero di esserne uscito con i due assist di oggi ma non tanto per me. Io ci tengo a dare una mano alla squadra. Se vengono gli assist o i gol tanto meglio”.

Sulle critiche: “Non devo dare risposte alle critiche che fanno parte del gioco. Non sono un problema le critiche dei giornali o delle persone. Per me è importante dare una mano alla squadra, quando non ci riesco mi innervosisco e non riesco a dare il 100%.

Sullo scudetto: “Ci sono squadre forti, il campionato è aperto. Noi come Napoli e Milan abbiamo perso punti per strada, ma ci sta non essere sempre lucido e brillante. Aspettiamo le prossime partite, cerchiamo di fare bene. Dobbiamo solo riprendere quello che facevamo a inizio anno, stando tranquilli”.

Pensi che la Juve sia fuori dalla corsa scudetto? “Come ho detto prima, il campionato è molto aperto. Non ho sentito bene cosa abbia detto Allegri ma penso che la Juve sia una grande squadra. C’è un po’ di distacco ma se non vinciamo si possono avvicinare, come è normale che sia. Noi dobbiamo pensare a noi, riprendere a vincere come all’inizio ed essere più liberi di testa”.

Match spartiacque: “Vincere oggi ci serviva, un po’ per la nostra fiducia e anche per avere meno critiche in questo periodo. Speriamo che questa partita ci abbia dato lo slancio anche per Liverpool per provare l’impresa. Mi spiace non esserci ma Vidal che mi ha sostituito all’andata è stato il migliore in campo. Quindi sono tranquillo e contento per lui”.

Foto: Sito Inter