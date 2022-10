Barella e Lautaro scappano, Cabral (rigore) accorcia: 2-1 Inter all’intervallo

L’Inter è in vantaggio 2-1 a Firenze all’intervallo contro la Fiorentina. Gara che ha avuto un’unica padrona, per circa mezz’ora. L’Inter ha approcciato da grandissima squadra la gara, passando in vantaggio con Barella dopo 2 minuti, servito perfettamente da Lautaro.

Al quarto d’ora, raddoppia proprio Lautaro, ancora su un errore in uscita dei viola: bravo l’argentino a puntare il connazionale Martinez Quarta, saltandolo per poi incrociare di sinistro alle spalle di Terracciano.

L’Inter abbassa un po’ i ritmi, ma controlla la gara, con apparente sicurezza. Al 32′, l’episodio che accende il match. Brutto fallo di Dimarco su Bonaventura in area di rigore. Valeri, dal VAR assegna il tiro dagli 11 metri, con la panchina della Fiorentina che voleva anche il rosso al difensore nerazzurro, neanche ammonito.

Dagli 11 metri, al 33, Cabral non sbaglia e segna la prima rete in campionato. Gara che si innervosisce, rissa sfiorata, animi che si accendono. Al 43′, punizione di Biraghi che non impensierisce Onana.

Foto: twitter Inter