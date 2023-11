Barella: “Dobbiamo risolverla subito con l’Ucraina. Vogliamo difendere l’Europeo vinto con merito”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, Nicolò Barella, ha così parlato in vista della sfida di domani sera contro l’Ucraina: “Siamo consapevoli delle nostre capacità e abbiamo voglia di difendere questo titolo che abbiamo guadagnato con merito. Prima però dobbiamo superare questo ostacolo difficile ma fa parte del calcio. Bisogna anche pensare che ci sono due risultati dalla nostra parte, ma sarebbe meglio cercare di risolverla il prima possibile con una vittoria”.

Sulla vittoria contro la Macedonia del Nord: “I gol contro la Macedonia del Nord li abbiamo presi da due situazione da calcio d’angolo ma le prendiamo per migliorare perché quando giochi in campo internazionale quando sbagli vieni punito. Abbiamo però sempre avuto la sensazione di vincere la partita e mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto nel voler subito trovare altri gol”.

Su Davide Frattesi: “Davide è un grandissimo giocatore, poi chiunque giochi ha sempre contribuito per questa Nazionale. Non so quali saranno le scelte di Spalletti ma saremo tutti pronti”.

Infine, Barella ha chiuso parlando dell’Ucraina: “Loro hanno grandissime individualità, sono veloci e hanno tecnica. Però abbiamo dimostrato a San Siro che se riusciamo ad avere gestione della palla li possiamo mettere in difficoltà”.

