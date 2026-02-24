Barella: “Delusione enorme. Ci hanno battuto due volte. Hanno meritato di qualificarsi”

24/02/2026 | 23:10:40

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del playoff di ritorno di Champions League perso 2-1 in casa contro il Bodo/Glimt.

Queste le sue parole: “Oggi non ci hanno messo in grande difficoltà, abbiamo preso gol su un errore individuale ma può succedere. La cosa più difficile era sbloccarla e non ci siamo riusciti. Il Bodo ha vinto le due partite, quindi il loro passaggio del turno è stato meritato”.

Si poteva fare di più? “Certo, la delusione c’è perché la nostra voglia è quella di lottare su tutti i fronti. Ci abbiamo provato, ma sono stati più bravi loro. Con un punto in più saremmo passati e ci saremmo risparmiati questo playoff ma questa è la Champions League”.

Lo scudetto può salvare la stagione? “Il pensiero era arrivare in fondo su tutti i fronti, quest’anno siamo a +10 e siamo usciti col Bodo che ha fatto due grandi partite. L’obiettivo ora è lo scudetto, ma già da inizio anno”.

Foto: X Inter