Barella: “Conterà tanto la differenza reti”. Poi il messaggio di carica ai compagni

04/09/2025 | 19:51:25

Alla vigilia della sfida tra Italia ed Estonia, il centrocampista azzurro Nicolò Barella ha parlato ai microfoni della stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: “Arriviamo con grande fiducia, il mister ci ha fatto lavorare, ridandoci consapevolezza e aiutandoci a ritrovarci un po’. Cercheremo domani di dimostrarlo in campo, abbiamo bisogno di una bella prestazione e di una bella vittoria”. Sulla sconfitta contro la Norvegia: “Sappiamo che è difficile, perché il calcio è bello anche perché a volte succedono delle cose impreviste. A volte succedono a te, a volte succedono agli altri. Noi cercheremo di portare tutto dalla nostra parte, per noi e per la gente che ci ha seguito anche in questo momento difficile”. Sull’approccio ai match: “Conterà tanto anche la differenza reti, quindi sicuramente dovremo essere proiettati in avanti, cercando di fare più gol possibili. Non parleremo sicuramente del modulo ma dell’atteggiamento, di quello che dobbiamo fare e ritrovare la voglia di vincere, di far gol, come deve far sempre l’Italia”.

Foto: X Euro 2024