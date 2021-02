Barella: “Contento per la vittoria ma potevo fare meglio”

L’Inter si gode il gioiellino Nicolò Barella, arrivato al terzo centro in campionato. Il giocatore, autore del primo gol a Firenze, ha parlato a Sky dopo la partita.

Queste le sue parole: “Le vittorie sono tutte importanti, ma dopo una battuta d’arresto siamo stati bravi a vincere oggi. A Firenze non è mai facile giocare, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Potevo anche segnare in altre occasioni, ma va bene così. Prima mi mancavano i gol ma ora stanno arrivando. Oggi potevo fare meglio, ma quello che succede a me è grazie alla squadra che mi mette nelle migliori condizioni, e per questo li ringrazio”.

Paragoni: “Intanto ringrazio Marchisio per le belle parole, magari un po’ gli somiglio anche se faceva più gol di me. Lascio giudicare voi, io cerco di fare il mio meglio”.

Foto: Twitter Inter