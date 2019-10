Barella: “Conte subito convincente, ti mette tutto in testa. Per lui mi farei ammazzare”

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, parla di Antonio Conte sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Quante telefonate? Il mister sa essere convincente subito: non più di una. Ha un’attitudine diversa, un modo di parlarti che ti trasmette qualcosa di nuovo. Per lui mi farei ammazzare, vale per tutti i suoi calciatori. E questo fa la differenza. Avete visto come corrono le squadre di Conte? Eh, non è solo perché sono preparate bene. È frutto di quel che ti mette in testa lui”.

Foto: Inter sito ufficiale