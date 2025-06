Barella: “Clima caldo al Mondiale per Club. Sarà emozionante giocarci”

13/06/2025 | 18:50:28

Parlando ad ESPN il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella ha sottolineato l’aspetto del clima, molto caldo e afoso che c’è in USA: “Quando abbiamo saputo del sorteggio, ne abbiamo parlato in spogliatoio. Ho contattato alcuni amici argentini più abituati a giocare in questo clima caldo. Ci hanno trasmesso un po’ di sensazioni. Aspettiamo, ce lo godremo al massimo, sarà emozionante, bello. Ma alla fine non conterà chi avrà più o meno tifosi, ma chi avrà più voglia di vincere”.

Foto: sito Inter