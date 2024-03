Barella: “Chiedo scusa per l’episodio contro il Genoa. Ho sbagliato nella reazione”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella, è tornato a parlare della partita di lunedì a Marassi: “Volevo aggiungere una cosa. Nella partita con il Genoa c’è stato un episodio che tutti mi hanno additato come simulazione. Volevo dire che il mio intento non era quello di simulare. Probabilmente ho sbagliato nella reazione e quando si sbaglia si può chiedere scusa. MI sento di chiedere scusa per quel momento. Magari in campo, se hai voglia di vincere, fai delle cose che non vorresti fare. Volevo chiedere scusa per quello”.

Foto: Instagram Azzurri