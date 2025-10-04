Barella: “Avevamo bisogno di giocatori come Bonny. Ora siamo più verticali”

04/10/2025 | 20:33:29

Nicolò Barella ha parlato a Dazn dopo Inter-Cremonese: “Abbiamo ritrovato meccanismi un po’ persi nell’ultimo periodo. Per fare queste partite c’è bisogno di fiducia e della condizione fisica, l’abbiamo ritrovata e siamo felici per questo. Oggi siamo stati più verticali del solito, di solito facciamo più possesso ma ci siamo divertiti ed è la cosa più importante. Una mia caratteristica è stata quella di far fare gol ad un compagno, la gloria personale non mi è interessata. A volte è meglio tirare, sono contento del gol, ringrazio Bonny perché si è messo subito a disposizione, avevamo bisogno di gente che aveva voglia di lavorare con noi, di ridere, scherzare e fare queste prestazioni”.

FOTO: X Inter