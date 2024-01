Un giallo pesante per Nicolò Barella durante la finale di Supercoppa italiana. Il centrocampista era diffidato e salterà Fiorentina-Inter del prossimo turno di campionato. Simone Inzaghi sarà in emergenza a centrocampo, anche Calhanoglu non giocherà a Firenze per squalifica.

Foto: Instagram Barella