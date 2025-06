Barella: “Addio di Inzaghi? È stato strano. Chivu ha grande empatia, è un tipo diretto”

23/06/2025 | 20:40:18

Durante l’intervista concessa a DAZN, il centrocampista dell’Inter, Niccolò Barella, ha così parlato dell’addio di Simone Inzaghi: “La notizia è stata strana, dopo quattro anni era diventata un’abitudine stare insieme. Al Cagliari ho vissuto tanti cambi d’allenatore, anche all’Inter. So come funziona, non dico di esserci abituato, ma so come funziona. L’unica cosa che ho fatto è stata ringraziare Inzaghi e il suo staff per i 4 anni fantastici, anni di crescita e di emozioni. Il ‘grazie’ è la parola più giusta”.

Sull’arrivo di Chivu: “Io lo conoscevo già il mister, abbiamo parlato qualche volta dopo le partitelle ad Appiano quando lui allenava la Primavera. Avevo visto la sua grande empatia verso i giocatori, sa capire le esigenze. È una qualità che non tutti hanno, una qualità molto importante. In un momento difficile ci sta dando una grande mano, una spinta. È un tipo diretto, ha grande voglia di fare e di vincere. C’è l’occasione di fare qualcosa di bello insieme”.

