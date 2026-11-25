Barella: “A volte leggo critiche esagerate contro l’Inter. Oggi ci siamo messi l’elmetto”

25/11/2026 | 23:23:27

Le parole di Barella a Sky dopo la vittoria contro lo Stoccarda: “Che risposta è? Siamo abituati a sentire tante cose su di noi, è giusto, l’Inter fa parlare, ci sono grosse aspettative e non ci nascondiamo. Questa è la verità, non ci siamo mai nascosti, a volte le critiche sono un po’ esagerate. L’importante era vincere, lo Stoccarda è una squadra tosta, pressano tanto, potevamo fare meglio ma l’importante era vincere, era importante per il nostro cammino e per la nostra fiducia. Che risposta è? Siamo abituati a sentire tante cose su di noi, è giusto, l’Inter fa parlare, ci sono grosse aspettative e non ci nascondiamo. Questa è la verità, non ci siamo mai nascosti, a volte le critiche sono un po’ esagerate. L’importante era vincere, lo Stoccarda è una squadra tosta, pressano tanto, potevamo fare meglio ma l’importante era vincere, era importante per il nostro cammino e per la nostra fiducia”.

foto x inter