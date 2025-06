Bardghji, c’è anche il Barcellona

19/06/2025 | 20:15:07

Il Barcellona è uno dei club più attivi sul mercato. Dopo aver ufficializzato Joan Garcia, il club blaugrana non ha intenzione di fermarsi. E non c’è solo Nico Williams nel taccuino di Deco. Infatti, come riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, c’è anche il Barça sulle tracce di Roony Bardghji, talento classe 2005 del Copenhagen.

Esclusiva. C’è anche il #Barcelona tra le società interessate al talento del Copenaghen Roony #Bardghji — Gianluigi Longari (@Glongari) June 19, 2025

Foto: instagram Bardghji