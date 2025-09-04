Barcellona, Bardghji tuona: “Sono qui per giocare in prima squadra. Confido di esserci contro il Valencia”

04/09/2025 | 18:50:52

Durante il ritiro della nazionale Under 21 ad Halmstad, il neo acquisto del Barcellona, arrivato in estate dal Copenaghen, Roony Bardghji, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della stampa: “Giocare nella squadra B? Quella possibilità non è mai esistita, ve la siete inventata. Ho giocato più di 100 partite in una squadra A e non avrei accettato di andare in una filiale. Non credo che avrei firmato se si trattasse di giocare nella squadra giovanile. Ho giocato più di 100 partite in una squadra A e non avrei accettato di andare in una squadra B. Questo è qualcosa che vi siete inventati. Non è vero, insiste. Fin dall’inizio sia il club sia io sapevamo qual era il piano. Dal primo giorno, la chiave è stata stare in prima squadra. Di tutto ciò che si è detto, nulla è vero. Non mi ha influenzato”. Sulla questione relativa alle iscrizioni:“Non so se si possa chiamare un problema, ma negli ultimi anni hanno avuto difficoltà a registrare giocatori. Non è successo solo quest’anno. È successo molte volte ed è una difficoltà del club. Ma ormai è tutto pronto. Credo che per il match contro il Valencia sarà tutto sistemato”. Una chiosa finale: “Il Barcellona è fantastico. Sto vivendo tutto con piacere. La città è fantastica, il club è fantastico. Tutto è diverso. Se posso dirlo, è difficile rispondere perché ci sono grandi differenze”.

Foto: Instagram Bardghji