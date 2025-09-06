Bardghji: “Barcellona? Avrò abbastanza spazio”. Poi gli elogi a Flick e Pedri

06/09/2025 | 12:20:25

Roony Bardghji sta facendo parlare molto di sé negli ultimi tempi. Il nuovo giocatore del Barcellona, impegnato attualmente con la sua Nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa svedese, riportate quest’oggi da Sport. Di seguito le sue parole: “Barcellona? È una stagione lunga, con molte partite e molte competizioni. Sono sicuro che avrò abbastanza tempo di gioco. Devo solo dimostrare di cosa sono capace e, naturalmente, avere pazienza all’inizio. Anche tutti quelli che giocano ora non sono partiti subito dall’inizio; ci vuole un po’ di tempo. Poi, si tratta di adattarsi e mostrare ciò che si può fare”. Su Flick: “È un tecnico incredibile. Non entrerò nei dettagli, ma è un allenatore e una persona fantastica. Sa come parlare con i suoi giocatori. Abbiamo avuto molte buone conversazioni, quindi mi sento bene”. Su Rashford e Pedri: “All’inizio stavo molto con Rashford, dato che entrambi eravamo nuovi. È gentile, molto rilassato e tranquillo. Non parla molto. Avevo già giocato contro di lui prima, e vivevamo nello stesso hotel. Eravamo vicini di stanza, quindi ci siamo naturalmente avvicinati, ma sono amico di tutti. È un gruppo fantastico, come una famiglia dove tutti sono molto uniti. Molti di loro sono cresciuti e hanno giocato insieme nel settore giovanile. Non è un gruppo chiuso di amici, ma tutti si mescolano con tutti. Chi mi ha sorpreso di più? Ogni volta che mi fanno questa domanda, rispondo Pedri. Credo che questo si noti anche in TV. Vederlo di persona fa capire quanto sia bravo”.

Foto: Instagram Bardghji