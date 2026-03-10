Barcola: “Vogliamo confermarci in Champions. Con il Chelsea bella sfida”

10/03/2026 | 15:48:09

Bradley Barcola, attaccante del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “Abbiamo sempre fame di vincere. Sappiamo che sarà una partita complicata, ma questo tipo di sfide ci piacciono”.

Barcola ha escluso qualsiasi spirito di rivincita nei confronti della squadra inglese dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club. “Non abbiamo un sentimento di rivalsa. Non è la stessa competizione né lo stesso momento. Sappiamo che il Chelsea è una grande squadra e che sarà difficile, ma ci siamo preparati bene”.

L’attaccante ha poi commentato le sue recenti difficoltà sotto porta, un tema spesso discusso nelle ultime settimane. “Non credo sia un problema mentale. Creo le occasioni e devo semplicemente riuscire a concretizzarle meglio. All’inizio pensavo fosse una questione di fiducia, ma non credo sia così. Se avessi avuto più fortuna, avrei segnato di più. Sto lavorando molto su questo in allenamento e non mi scoraggio”.

Dal punto di vista tattico, Barcola ha parlato anche della differenza tra giocare da esterno o al centro dell’attacco. “Giocare in mezzo è più complicato, perché tocchi meno palloni. Io preferisco stare sulla fascia, avere la palla tra i piedi e provare l’uno contro uno”.

Nel suo percorso di crescita è stato importante anche il supporto di Ousmane Dembélé. “Mi ha dato molti consigli, soprattutto sul posizionamento e sui movimenti. È un grande sostegno”.

Infine, Barcola ha parlato del suo futuro, senza però sbilanciarsi. “Non sono io a occuparmi di queste cose, ma il mio agente. Per ora sono felice al PSG”. Il focus resta tutto sulla Champions: “È molto importante ritrovare fiducia, soprattutto dopo le ultime partite europee. Ma siamo pronti e abbiamo ancora tanta voglia di vincere”.

Foto: sito PSG