Barcola lascia il ritiro della Francia. Nuova tensione PSG-Federazione

06/10/2025 | 20:57:13

Non si placa la tensione tra il PSG e la Federazione Francese. A settembre il centro della polemica fu Dembelé e Doue, questa volta un altro talento del club, ovvero Bradley Barcola. Convocato dal ct, l’esterno del PSG doveva presentarsi al ritiro dei Bleus di Clairefontaine oggi pomeriggio, come tutti i suoi compagni del resto, e questo è avvenuto ma poi ha lasciato il quartier generale pochi istanti dopo ed è arrivato l’annuncio della Federcalcio Francese (FFF): “Soffre di una lesione cronica al bicipite femorale destro, risalente alla partita di Champions League del club parigino contro l’Atalanta (4-0, il 17 settembre)”.

Un annuncio che ha fatto infuriare il PSG, intervenuto poche ore dopo in tal proposito, perché i risultati presentati non corrispondono in alcun modo ai dati medici comunicati dagli staff sanitari del Paris Saint-Germain.

Questa la nota del club campione d’Europa: “Il Paris Saint-Germain ha preso atto con stupore del comunicato stampa pubblicato dalla Federazione Francese di Calcio in data lunedì 6 ottobre riguardante lo stato di salute di Bradley Barcola. Le informazioni riportate in tale comunicato non corrispondono in alcun modo ai dati medici comunicati dagli staff sanitari del Paris Saint-Germain. Prima del raduno e a seguito della partita della 7ª giornata di Ligue 1 contro il Lille, il Paris Saint-Germain ha trasmesso alla Nazionale francese un referto medico su Bradley Barcola che non menzionava in alcun modo una lesione cronica dopo la partita contro l’Atalanta. Il Paris Saint-Germain sottolinea inoltre l’importanza del rispetto del segreto medico, a tutela di tutte le parti coinvolte”.

Foto: Instagram Barcola