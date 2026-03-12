Barcola: “Il gol al Chelsea è una bella sensazione. E’ una delle nostre partite di riferimento”

12/03/2026 | 14:20:53

Barcola ha parlato della vittoria del PSG contro il Chelsea, le parole dell’esterno offensivo a Canal+: “Ci siamo preparati bene per questa partita. Sapevamo di dover giocare con intensità fin dall’inizio. Siamo soddisfatti di questa partita. Sono contento di aver segnato; quel gol è una bella sensazione. Credo che questa sia una delle nostre partite di riferimento e dovremo continuare così nella partita di ritorno”.

Foto: Instagram Barcola