Barcola dice no al rinnovo con il PSG: tre club alla finestra

26/07/2026 | 13:32:01

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Bradley Barcola ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il PSG, in scadenza nel 2028. Sempre secondo L’Equipe, sulle tracce dell’esterno francese ci sarebbero quattro club: Liverpool, Arsenal e Bayern Monaco, mentre il Chelsea non sarebbe più in corsa per il giocatore. Barcola, inoltre, attende l’evolversi della situazione legata a Diomandé per capire quale sarà il suo futuro.

Foto: X PSG