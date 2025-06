Barcola: “Abbiamo gestito subito i ritmi del match. Felice della vittoria”

29/06/2025 | 21:45:53

Bradley Barcola, attaccante del PSG, ha parlato a Dazn nel post match contro l’Inter Miami.

Queste le sue parole: “Tutto è andato bene, abbiamo iniziato bene la partita. Siamo riusciti a segnare subito e a dettare il nostro ritmo. Mi sarebbe piaciuto segnare, ma nel complesso sono contento. Sono riuscito a ritrovare il ritmo. Era da molto tempo che non giocavo una partita completa. I tanti impegni ravvicinati di certo non favoriscono il recupero fisico. Tuttavia, la squadra oggi evidentemente non ne ha risentito. Eravamo un po’ stanchi, ma siamo riusciti a riposare un po’. Abbiamo visto che eravamo molto freschi”.

Foto: Instagram Barcola