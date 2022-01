Barcellona, Xavi recupera Ferran Torres e Pedri per la Supercoppa contro il Real

Ottime notizie per il Barcellona in vista della Supercoppa di Spagna, in programma mercoledì contro il Real Madrid.

I catalani, che sono arrivati da poco a Riyad, sede della finale, recuperano due importanti elementi per la sfida a Carlo Ancelotti. Xavi recupera infatti Ferran Torres e Pedri: i due giocatori sono risultati negativi agli ultimi test e sono guariti dal coronavirus. Il club fa sapere che arriveranno in Arabia Saudita nelle prossime ore e che le autorità competenti sono già state avvertite.

Los jugadores del primer equipo @Pedri y @FerranTorres20 han dado negativo por Covid-19 en la prueba PCR y se incorporarán próximamente al resto del equipo en Riad. El Club ha informado a las autoridades competentes pic.twitter.com/dHlRR3oOjZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2022

Foto: Twitter Barcellona