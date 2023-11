Barcellona, Xavi non è a rischio ma restano aperte delle piste per il futuro: piace Alguacil

Il Barcellona ha avuto un inizio di stagione turbolento. Martedì sera i catalani sono stati sconfitti per 1-0 dallo Shakhtar Donetsk in Champions League e, dopo questa battuta d’arresto, Xavi è stato criticato. L’allenatore avrebbe incontrato il suo presidente Joan Laporta, che lo avrebbe però rassicurato e avrebbe ribadito la sua fiducia in lui.

Tuttavia, non è escluso che il club blaugrana stia comunque tenendo d’occhio altri allenatori. Secondo il media spagnolo Sport, Imanol Alguacil, che sta disputando un’ottima stagione con la Real Sociedad, è un profilo molto popolare all’interno dell’ambiente catalano. Il suo nome era già stato fatto al momento della sostituzione di Ronald Koeman, ma alla fine fu scelto Xavi. Non si prevede che l’ex centrocampista se ne vada, ma il Barcellona resta comunque vigile.

Foto: Instagram Real Sociedad